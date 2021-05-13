【買樓理財】裝修風格時尚　傢俬布局細心到位　年輕夫婦睇完即心動入市

樓市續旺，不少年輕人加快入市，擔心遲買更貴。中原地產林恩信說，荃灣海灣花園1座高層F室，實用面積475平方呎，兩房間隔，原叫價780萬元，終減價30萬元，以750萬元易手，實用呎價約15,789元。他續說，新買家為年輕夫婦，睇樓後被單位裝修吸引，認為家居設計及傢俬布局細心到位，可節省大筆裝修費，性價比高，故即拍板入市自用。

林恩信續說，上址屬高層兩房間隔，享汀九橋海景，上手業主買入後，即花錢翻新全屋。從代理提供的相片可見，單位望開暢海景，裝修風格時尚，目前保養依然新淨，走簡約舒和風，其中飯廳設有特色牆。

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資料顯示，原業主於2012年2月，以305萬元購入單位，持貨9年，現帳面賺約445萬元，物業期升值1.5倍。

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