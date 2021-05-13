【營銷智慧@iM網欄】掌握網上潛在受眾 推廣成效事半功倍

營銷學上，潛在顧客群可按受眾對產品的興趣，分為冷、暖、熱三類受眾，但在傳統零售世界中，路過店舖的人不會在頭上刻著自己是那類顧客，商戶亦沒有數據得知途人的偏好，實際來說，他們的顧客群只有買或不買兩類。

【營銷智慧@iM網欄】一個商家容易忽略的盲點 限制中小企線上推廣效力

但筆者一向認為，網上世界最強大的地方是分析數據的能力。借助社交平台的大數據庫，我們便能從網民的日常習慣，關注的網頁、群組、專頁，最近搜尋過的資料，甚至是最近到過的地方，從而分辨客戶是否對產品有興趣。因此作為準備走到線上世界的老闆，只要找出最有可能消費的客戶群，便能提高營銷效率。

由筆者結合實際經驗所得，網絡受眾不應只分為冷、暖、熱三類受眾，還應細分為8類受眾，包括沒有興趣、未知有沒有興趣、對同類產品有興趣、有興趣而曾接觸相關廣告、接觸廣告但未消費、已消費、已消費但沒有個人資料、已有個人資料但沒有忠誠度的潛在客戶，企業應為每類受眾度身定做一套銷售流程，只有事前萬事俱備，才可事半功倍。同樣地，筆者會在往後的文章中分享如何為各類受眾度身定做銷售流程。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機