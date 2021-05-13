【另類銷售】一日內售罄！HK Express發售機上退役用品 叫價最高6,000元

受疫情影響，航空業首當其衝，本港航空公司HK Express周三（12日）在Facebook發布貼文宣布，公開售賣一批機上用品，包括退役餐車、三合一旅行套裝及廢物收集車等，價格由3,380元至6,000元不等，不足一日時間，HK Express已宣布退役機上手推車、廚房儲物箱同廢物收集車等已全部售罄，惟不少網民留言指，此舉如同清貨賣家當無疑，質疑對方是否準備倒閉。

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HK Express曾以「有無諗過將飛行感覺帶番屋企?」為題，預告將在其免稅商品網站開賣幾款限量版機上手推車和手挽櫃，每一架均擁有獨一無二的生產號；公司指，顧客可將產品當成家中的儲物櫃、茶几、鞋櫃等，裝潢成專屬「機艙」。

雖然有網民留言質疑指公司是否準備結業，但昨日（12日）開賣不足一日時間，公司亦宣布所有機上退役用品已經全部售罄，反應熱烈；另外，HK Express亦就是次活動向公眾解釋，僅指今次出售的機上手推車和手挽櫃是來自退役飛機，又稱外國航企以往亦有售賣退役餐車作收藏用途，盼大眾不要擔心。

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責任編輯：潘曉豐