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【你財策劃師】擁逾3000萬資產醫生 應如何有效分布積蓄？（下）

名人薈萃 03:13 2021/05/15

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【你財策劃師】擁逾3000萬資產醫生 應如何有效分布積蓄？（上）:【上一頁

至於退休規劃方面，現時Lyman工作壓力不大，從事自己喜愛及有能力進行的工作，可以做多久便想做多久，所以他不急於退休，估計起碼是十年後才開始去考慮。說到底，Lyman應如何配置現有資金呢？由於夫婦都是非常保守的人士，但眼看存款放在銀行，沒有任何增長又感覺不安，所以最簡單做法都是透過運用幾種理財工具來建構收益組合。

適量投放在可增值資產

事實上，做任何投資前必須先保存足夠應急資金，現時Lyman每月使費約20萬元，收入穩定，相信保存半年支出等值為應急資金已經很足夠，所以他應保存120萬元存款作為應急儲備，總投資資產有1,530萬元，所以其餘的1,410萬元，便應該配置到不同可增值的資產中。

由於他和太太都是保守人士及家庭收入充裕，他可以將25%至三分一的資金（即353萬元至470萬元），投放在較進取的投資工具，例如股票及股票基金，而已持有的股票及強積金都應計算在內。其餘大部分資金應該投放在較平穩增長的資產，例如以投資級別債券為主的債券組合，儲蓄型人壽保單或年金等。此外，每月的盈餘可以先做儲蓄，給自己一年觀察期，如到時真想再置業，便可用作首期而不影響已有投資組合。

隨着年紀增加，住院及手術相關的保險產品的保費必然會增加，目前Lyman的醫療相關保險保費支出已不少，到將來退休後支出預算會過百萬，到時可能變成他一個很大的心理負擔，所以應該趁今天便為未來保險保費製造儲備。

保費儲備的目標是應付退休後的保費支出，特性必須能夠平穩增值，時間愈長，累積回報應愈理想，要有效運用複息效應，回報不需要很高，反而具備穩定性及時間便能創造財富。一般都是購買非保證收益部份較高的儲蓄保險產品。

免費助你解財難

讀者如有任何理財疑難，可透過【網址】填妥表格或將個人資料及理財目標電郵至alvinlam@hket.com，相約面談。為保障讀者私隱，個案會以化名刊登，一切資料絕對保密。本欄已成立Facebook專頁，請登入Facebook並搜尋「你財策劃師」。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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