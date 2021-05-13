【印度疫情】增36萬確診 歐盟呼籲限制印度旅客入境

印度新冠疫情嚴峻，印度單日確診人數稍微回升，最新錄得36.2萬人確診，死亡人數連續兩日突破4,000宗。歐盟呼籲暫停所有非必要行程的印度旅客入境，以抑制變種病毒傳播。歐盟稱由於世界衛生組織（WHO）將印度變種病毒提升至「憂慮」級別，因此呼籲限制印度旅客入境作為回應。

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印度傳媒《印度快報》（The Indian Express）報道，印度周三（12日）新增36.2萬宗確診個案，與周一（10日）錄得32.9萬及周二（11日）錄得34.8萬相比，感染數字明顯上升。印度周三有4,120名新冠患者死亡，周二有4,205名新冠患者死亡，印度死亡數字已連續兩日超過4,000宗。

歐盟委員會周三呼籲，歐盟各國應限制所有來自印度的非必要旅客入境。歐盟強調，將來往印度人員流動控制在最低水平是十分重要，會對從印度入境者採取嚴格檢測和隔離措施。歐盟建議，有「迫切家庭理由」（imperative family reasons）的旅客將會獲得豁免。

《路透社》指截至周三，印度累計新冠肺炎死亡人數已突破25萬。

責任編輯：李俊儀