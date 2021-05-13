【惡意軟件】微軟安全情報團隊警告　製作者正瞄準航空業

▲ 微軟的安全情報團隊更警告，惡意軟件製作者正在積極準備滲透航空業網絡。

近日各式各樣的網絡攻擊不斷，若不小心謹慎，隨時造成嚴重損失。微軟的安全情報團隊更警告航空業工作者需提高警惕，指出惡意軟件製作者正在積極準備滲透航空業網絡。

微軟提醒，近日有一針對航空及旅遊部門的持續及動態活動， 攻擊者試圖打著合法組織的名義來招搖撞騙， 透過魚叉式網絡釣魚電郵，分發主動開發的加載器，然後敞開遠程木馬訪問的後門。

該活動偽冒合法組織的電郵，引誘與航空、旅遊或貨運有關的人打開附件。而 冒充PDF文件的圖像中包含一個嵌入式鏈接（通常是濫用合法的網絡服務），該連結會下載一個惡意的VBScript，該VBScript 投放 加載遠程訪問用的特洛伊木馬。

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之後，木馬會下載惡意軟件所需的其它模塊，將代碼注入RegAsm、InstallUtil 或RevSvcs 之類的進程中，最終將竊取的登錄憑證、屏幕截圖、網絡攝像頭、瀏覽器、剪貼板、以及系統和網絡等數據，上傳至攻擊者的指定的服務器。

微軟敦促，受影響的業界人士們可主動驗證是否受到了此類攻擊，並且分享了可以查找類似惡意軟件活動的高級查詢工具， 定位相關或類似的活動、電郵等的攻擊指標。而有關IT 網絡管理人員可以在 GitHub 找到更多詳情。

責任編輯：張寶燕