【電子消費】AlipayHK公布首季網上交易宗數及金額 按年升超過1.2倍

由長和 （00001）和阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團合資的AlipayHK表示，由於新冠肺炎疫情改變香港市民及商戶的消費或經營習慣，今年AlipayHK首季網上交易宗數及金額均按年升超過1.2倍，而4月的網上交易佔整體交易超過50%。

公司表示，直至目前，香港有超過10萬零售商戶支援AlipayHK電子錢包付款，而作為香港政府的電子消費券計劃的儲值支付工具營運商之一，AlipayHK稱將會跟Shopify、掌舖、Shopline以及Posify等網店平台合作，提供平台服務優惠，以助商戶數碼化轉型，以為電子消費券計劃作準備。

至於Alipay港澳台地區總經理李詠詩指出，公司未來將繼續於各方面推動香港流動支付發展，亦會為商戶觸達7000萬大灣區客源作好準備。

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責任編輯 : 陳子謙