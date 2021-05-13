【老店學網銷】逾500歲英國老店Arthur Beale數碼轉型　6月關閉門店轉攻網銷　負責人：總有一天再回倫敦

疫情之下英國經濟受影響。雖然店舖陸續重啟，但倫敦有逾500年老字號，不敵疫情將要關閉。據悉，該店由於銷售的商品較小眾，加上難以維持租金和收入的平衡，將於下個月關閉。不過，就有英國民眾對於老店關閉感到不捨。

據BBC報道，英國船用品商店的500年老店Arthur Beale，成立年份大約於1500年，雖然店舖搬遷了三次，但一直位處於英國經濟命脈倫敦。

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該店的共同負責人Hugh Taylor稱，店舖人流較多卻甚少人消費，加上租金昂貴實在難以維持開店成本。雖然他明白民眾感到難過，但只能關閉。

小眾店舖難經營 轉攻電商

Taylor更補充，有人覺得船用品商店在倫敦很奇怪，但當年在鄰近泰吾士運河的地方開舖，最方便和吸引到相關消費者光顧。而結業之前，該店最後位置在Shaftesbury Avenue。

Arthur Beale不敵疫情，將於6月24日關閉。但Taylor指，將會在倫敦郊區開設一個倉庫，轉型發展電商業務。他希望在聖誕節能夠在倫敦開設期間限定店，並在將來重返倫敦開店。

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事實上，倫敦仍有小眾商店「幸存」下來。例如銷售雨具的「James Smith and Sons」，以及聲稱是英國最古老書店的「Hatchards」。

然而，銷售小眾商品的老字號受影響外，英國過去亦有大型品牌不敵疫情，例如Arcadia申請了破產，其作為百貨公司Debenhams最重要的特許經營商，Debenhams之後亦全線門市結業。

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責任編輯：馬意文