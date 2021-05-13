【SPAC熱潮】鄭志剛旗下SPAC周五上市 尋找高增長醫療保健項目

在熱錢帶動下令主力併購新經濟企業的 SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）在過去一段時間掀起了一遍熱潮，今年3月，新世界發展（00017）副主席兼行政總裁鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition已遞交上市申請，據悉，該股將於本周五（14日）在美國納斯達克上市；瑞銀、瑞信、富途為聯席承銷商。

大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元，見【下一頁】

根據Artisan Acquisition招股書介紹，是次擬集資3億美元（約23.4億港元），並獲Aspex、PAG作基石投資者，ARTAU擬尋找高增長的醫療保健、消費和技術領域企業，也會關注大中華區機會。

疫情造就SPAC熱潮 初創企業如何借殼上市？（有片睇），見【下一頁】

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記者：張以正