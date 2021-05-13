  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPAC熱潮】鄭志剛旗下SPAC周五上市 尋找高增長醫療保健項目

股樓投資 16:45 2021/05/13

分享：

在熱錢帶動下令主力併購新經濟企業的 SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）在過去一段時間掀起了一遍熱潮，今年3月，新世界發展（00017）副主席兼行政總裁鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition已遞交上市申請，據悉，該股將於本周五（14日）在美國納斯達克上市；瑞銀、瑞信、富途為聯席承銷商。

大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元，見【下一頁】

根據Artisan Acquisition招股書介紹，是次擬集資3億美元（約23.4億港元），並獲Aspex、PAG作基石投資者，ARTAU擬尋找高增長的醫療保健、消費和技術領域企業，也會關注大中華區機會。

疫情造就SPAC熱潮　初創企業如何借殼上市？（有片睇），見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

美股 特殊目的收購公司（SPAC） IPO

上一篇文章

譚仔搶攻「中環人」市場　45萬租中環翠華兩層舊舖

下一篇文章

【另類銷售】一日內售罄！HK Express發售機上退役用品 叫價最高6,000元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡