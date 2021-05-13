英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾

英女王周二（11日）發表國會演説，是出席丈夫菲臘親王的喪禮後，英女王首次參與正式公開露面。但英國電視台知名主播坎貝爾於節目上誤稱英女王已死，雖然他數分鐘後發現自己誤報英女王死訊並即時糾正，一班英國民眾仍在社交媒體留言表示被英女王「死訊」嚇親。

【英國王室】英女王喪夫首度正式露面 發表國會演説 【下一頁】

坎貝爾（Alastair Campbell）為英國獨立電視台（ITV）主播，周三（12日）於ITV「英國早晨」（Good Morning Britain）有嚴重口誤。當時坎貝爾與擔任嘉賓的英國退役足球員雲尼鍾斯（Vinnie Jones），提到英女王伊利沙白二世（​Queen Elizabeth II）亡夫菲臘親王的死訊。

但坎貝爾卻將英女王與菲臘親王調亂，竟說道：

英女王死後，我們討論了很多有關菲利普親王的事…… （We talked a lot about Prince Philip after the death of the Queen...）

坎貝爾數分鐘後已發現自己口誤，隨即作出更正。他表示自己意外誤報英女王的死訊（accidentally announced the death of the Queen），澄清自己實際上是指菲臘親王。

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但不少收看節目的英國民眾仍然感到十分驚慌，紛紛到社交媒體Twitter留言表達自己的恐慌。雖然坎貝爾作出更正，部分人仍在帖文中打上多個問號，顯然對英女王「死訊」深感疑惑。

坎貝爾為英國知名記者及主持人，更曾經是英國前首相貝里雅（Tony Blair）的政治化妝師（Spin Doctor），為貝理雅贏得不少支持。

責任編輯：鄭錦玲