英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾

英女王周二(11日)發表國會演説,是出席丈夫菲臘親王的喪禮後,英女王首次參與正式公開露面。但英國電視台知名主播坎貝爾於節目上誤稱英女王已死,雖然他數分鐘後發現自己誤報英女王死訊並即時糾正,一班英國民眾仍在社交媒體留言表示被英女王「死訊」嚇親。

坎貝爾(Alastair Campbell)為英國獨立電視台(ITV)主播,周三(12日)於ITV「英國早晨」(Good Morning Britain)有嚴重口誤。當時坎貝爾與擔任嘉賓的英國退役足球員雲尼鍾斯(Vinnie Jones),提到英女王伊利沙白二世(​Queen Elizabeth II)亡夫菲臘親王的死訊。

但坎貝爾卻將英女王與菲臘親王調亂,竟說道:

英女王死後,我們討論了很多有關菲利普親王的事…… (We talked a lot about Prince Philip after the death of the Queen...)

坎貝爾數分鐘後已發現自己口誤,隨即作出更正。他表示自己意外誤報英女王的死訊(accidentally announced the death of the Queen),澄清自己實際上是指菲臘親王。

但不少收看節目的英國民眾仍然感到十分驚慌,紛紛到社交媒體Twitter留言表達自己的恐慌。雖然坎貝爾作出更正,部分人仍在帖文中打上多個問號,顯然對英女王「死訊」深感疑惑。

坎貝爾為英國知名記者及主持人,更曾經是英國前首相貝里雅(Tony Blair)的政治化妝師(Spin Doctor),為貝理雅贏得不少支持。

責任編輯:鄭錦玲