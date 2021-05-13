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YouTube將設立 1億美元YouTube Shorts基金

環球政經 14:18 2021/05/13

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YouTube於周二（11日）宣布，將會設立1億美元的基金，在今年及明年獎勵YouTube Shorts的創作者。YouTube早前推出「Shorts」 ，其功能與短影音社交程式TikTok（抖音）相似。

綜合報道，Shorts的創作者只要沒有違反其社群守則，而且上傳的內容均為原創，都有資格取得獎勵。據指，YouTube Shorts會每月對逾千名最多點擊率的短片創作者，支付獎金。YouTube在其博客上表示：「Shorts的基金只是我們建立長期獲利模式的第一步。」YouTube續指，基金將於未來數月啟動。

Google母公司Alphabet早前發布的第一季度財報中顯示，YouTube在該季度帶來了60.1億美元的廣告收入；較去年同期的40億美元相比，增長了近50％。Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，Shorts在全球每日錄得65億的觀看人次，YouTube於今年年初發布Beta版後，於本月初向所有美國用戶發布了Shorts。據指，目前YouTube Shorts只出可在印度及美國使用。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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