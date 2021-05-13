【iBond 2021】美國4月通脹爆錶 香港會否跟隨？

▲ 美國最新通脹超出市場預期，但香港未必跟隨

美國昨日公布的通脹數據顯著高於市場預期，適逢香港新一批通掛鈎債券（iBond）即將接受認購，通脹走勢成為普羅大眾關注焦點，但美國通脹數據可為香港帶來甚麼啟示？法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，香港與美國的通脹相關程度不算高，反而香港通脹走勢會與中國較為密切。

他解釋，由於不同地區通脹數據所包含的細項未必一樣，細項之間的權重亦有分別，故香港及美國之間的通脹分歧會較大。

他續指，影響通脹的因素可分為全球層面以及本地層面，前者包括全球大宗商品價格，例如若油價持續上升，不論美國抑或香港都將受影響。至於後者則視乎不同地區的個別情況，他舉例，最近兩年美國及香港通脹走勢相關度低，其中一個原因是中港兩地豬肉價格上漲所致。

港下季通脹料突破4%

由於去年基數較低，加上經濟復甦動需求回升，吳卓殷預期，香港今年第三季及第四季按年通脹分別為4.2%及2.8%，全年計則為2.2%。港府去年因應疫情推出多項紓困措施，當中包括港鐵車費八折優惠，他認為，隨著香港經濟復甦，政府便會取消補助，屆時亦會推高通脹。

隨著環球經濟復甦，大宗商品價格上揚，加上港府取消之前的津貼，吳卓殷相信，美國及香港未來的通脹走勢相關程度會增加。

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