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【商場優惠】杏花新城運動「折」5月19日開鑼　服飾用品低至2折10元起

商業 13:45 2021/05/13

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杏花新城由5月19日至30日一連12天，推出過千件低至2折的運動服飾用品低至$10起。（杏花新城提供圖片）

杏花新城全城運動「折」優惠活動又開纙，由5月19日至30日一連12天，推出過千件低至2折的運動服飾用品，低至$10起，更於網上推出限時搶購近1折起運動用品福袋及半價運動商戶電子禮券。

【消費優惠】上水廣場感謝祭1折換紫色iPhone及Switch　大派3,000張電子消費券

【商場優惠】東港城購物折8重優惠　$1入手Apple及Switch等潮物

5月14日至27日特設網上限時商店，公開發售18個不同款式運動福袋和11間商戶電子禮券選擇，售價由$99起，包括Free Running Pro精選運動福袋內貨品總值原價由$904，大劈價近1折$99出售；adidas 男女裝運動超值福袋售價比原價低近3折；法國潮牌FILA袋及漁夫帽福袋以原價4折出售。

商場過千款運動名牌貨品低至2折起，包括adidas經典SUPERSTAR 男女裝運動鞋分別售$159-$179 (原價$799-$899) ；BODYCARE冷凍治療膏(5包裝)只售$10 (原價$50)，以及各色練力帶售價$18(原價$88)；Her own words精選運動胸圍買一送一。

今年首次設有場外展銷攤位，包括本地手工戶外布袋品牌A Day in Mountain、露營及戶外用品店Unicamp。PUMA聯乘各款潮牌產品3折起，包括PUMA聯乘街頭潮牌ATTEMPT的T恤HK$90 (原價HK$390)、PUMA聯乘洛杉磯街頭服飾品牌The Hundreds的RS-2K運動潮鞋，售HK$350(原價HK$1,150)等。
 
杏花新城運動「折」優惠活動詳情
日期：2021年5月19日至30日
時間：11:00 – 21:00
地點：柴灣盛泰道100號 (港鐵杏花村站)

【網購平台】Pinkoi夥SNOOPY再推聯名商品　早鳥優惠88折購早餐盒玻璃杯組（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

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