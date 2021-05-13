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【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用

環球社會熱點 13:17 2021/05/13

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不少國家因憂慮血栓副作用而停用阿斯利康疫苗，建議民眾混針，次劑改打輝瑞疫苗或其他新冠疫苗。外界一直質疑混針安全性，英國牛津大學研究發現，混針接種阿斯利康疫苗及輝瑞疫苗或更易出現副作用。研究人員認為，若醫護人員計劃混針接種新冠疫苗，更需留意。

接種新冠疫苗可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」 【下一頁】

英國政府資助牛津大學700萬英鎊（約7,645萬港幣），招募830名50歲或以上志願者，記錄他們分別接種一劑輝瑞（Pfizer）及一劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗後的健康狀況數據。研究團隊周三（12日）發表初步數據，相關結果已於醫學雜誌《刺針》（The Lancet）發表。結果指出接受混針人士出現輕微至中度副作用機率，高於正常接種單種疫苗人士。

研究人員表示，較年輕者出現副作用機會或會更高，接種第二劑疫苗後比首劑更容易出現副作用。混針人士出現的副作用症狀包括發冷、感到疲累、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛及注射部位疼痛等。

歐盟：輝瑞Moderna新冠疫苗可對抗印度變種病毒 【下一頁】

首席研究員、牛津大學兒科及疫苗學副教授斯內普（Matthew Snape）表示，現在很多國家都在考慮推行混針，有必要將這些數據公開。斯內普指很多人混針後第二日需請假，若接種人士為醫護人員時，更需考慮清楚。

斯內普表示，希望未來數月內可公開更多數據。他指團隊會繼續研究，若人們初期定期服用撲熱息痛藥物（Paracetamol），可否減少出現副作用症狀的機會。

責任編輯：李俊儀

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