【疫市商機】本地初創整合實時訊息平台　推簡便中小企營銷方案

▲ Harpia Connect聯合創辦人黃啟桓（右）表示，要令銷售更有效，必須在每個客戶都加上標籤（tag），如客戶身處的地域、年齡，購買或查詢產品的往績等，再向之推送資訊，因為re-engagement（再推銷）方式才最有效率。（李彥煒攝）

面對數碼化浪潮，Harpia Connect聯合創辦人黃啟桓表示，去年疫情爆發，本地不少公司設立官方WhatsApp、Facebook及Signal平台輔助銷售。黃指，雖然整體效率加快，但效能未必更佳。「能否招攬更多生意，返唔返到數，其實難以量度。」

以中小企為例，如有新品發布，可循電郵、WhatsApp、Signal等平台發出新品資訊，但黃指出，該方式只能做到「廣播」功能，要更有效必須在每個客戶都加上標籤（tag），如客戶身處的地域，年齡，購買或查詢產品的往績等，再向之推送資訊，「因為re-engagement（再推銷）方式才最有效率。」

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黃啟桓就與梁偉聰創立Harpia Connect，希望將之前幫助各大企訂立的數碼化方案，重新標準化，並以更簡便、通用的方式為中小企提供服務。該公司的支援Signal及WhatsApp官方API的解決方案「One Connect」，能為大小商戶做到線上引流、跟進客戶，及完成訂單，同時做到顧客契合（Client Engagment）及客戶管理。

電郵體驗差 有礙工作效率

梁偉聰表示，簡單而言，希望將以往單純以電郵溝通，轉化成好像通訊平台的介面與使用方式。「電郵實在太讓人卻步，如企業內部人員對使用電郵觀感不理想的話，工作效率一定不會高。」

其次，平台亦有視像會議、光學文字辨識（OCR）、預訂系統、自動回覆機械人技術，並有完成交易的電子簽署技術，助商戶做到自動化營銷。據了解，該方案以SaaS（軟件即服務）方式為客戶提供，只需付月費即可使用。黃預計，本月稍後就能推出應用程式版本，要與公司系統整合簡便，1日內可以完成。

▲ Harpia Connect解決方案「One Connect」，可以整合電郵、WhatsApp、Signal等平台，助中小企營銷流程更數碼化。（受訪者提供圖片）

Harpia客戶目前包括跨國藥廠、本地大型跨國保險公司、大型電訊商等，當中保險科技解決方案更已通過香港保險業監管局的有關遙距投保的監管要求。除了本地市場，未來該公司亦會向印尼、英國等市場進發。

科技初創缺3項全能人才

本地創科力量強勁，Harpia Connect希望為中小企提供標準化數碼營銷方案，該公司聯合創辦人黃啟桓表示，公司種子基金已籌得500萬港元，目前7成投放在研究與發展。

人力資源方面，黃表示，最希望聘請3大類人才：

一）科技人才；

二）企業發展人才；

三）客戶銷售人才。

黃啟桓指，當中最缺乏的是同時明白客戶痛點、科技技術局限、以及銷售，三項全能的人才。黃指，科技初創而言，科技人才固然重要，但科技與銷售之間永遠存在空隙，雙方難以了解及明白對方。「如果能夠將技術團隊、用戶需求體驗以及銷售的能力集於一身人才，就最為珍貴，香港這類人才就非常稀少。」

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記者：李彥煒