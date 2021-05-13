單計去年12月至今年2月期間錄虧損 新巴城巴今年凍薪

新巴城巴表示，因應新冠肺炎疫情持續影響業務，而決定今年凍薪一年。新巴城巴指，雖然公司已實施多項措施，去年亦獲得政府抗疫補貼（於去年12月終結）但公司仍然出現嚴重虧蝕，單計去年12月至今年2月期間，已錄得港幣2.21億元之虧損。

新巴城巴說續指，公司以往的盈利一直以機場路線及各陸路口岸車費收入帶動。自新冠肺炎疫情爆發，這些路線之載客量一直處於極低水平。雖然兩巴獲批於今年4月4日起加價，但虧蝕情況仍然無法扭轉。「 今天公司已與各勞資協商會代表及各工會代表開會商討本年度薪酬調整事宜，，會上公司坦誠 向各代表闡述公司的財政狀況及所面對之困難，希望員工體諒公司目前面對之困難。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

