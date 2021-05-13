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【機迷熱話】過百萬名玩家怒告！Sony獨佔PlayStation數位版遊戲銷售　買Game比同款光碟貴近2倍

科技 12:46 2021/05/13

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Sony自兩年前開始停止開放第三方零售商售賣PlayStation主機的遊戲代碼序號，要求用戶通過PlayStation遊戲商店（PS Store）直接購買。據外電報道，有美國消費者更就此提出集體訴訟，指控Sony藉此建立壟斷地位，同時允許對數位版遊戲收取高昂的費用。

據悉，該訴訟在加州北區聯邦地方法院提出，由Joseph Saveri律師事務所代表超過100萬名美國PlayStation用戶發起。他們指控Sony PS Store成為了取得數位版PS遊戲的唯一來源，而購買可下載的數位版遊戲費用，最後比同款實體光碟遊戲高出175%。

【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年

【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍

他們指：「Sony的壟斷行為，允許自己對PlayStation數碼遊戲收取極具競爭力的價格，遠高於業者在競爭激烈的零售市場所提供的價格，也遠高於在這個市場售賣數碼遊戲應有的價格。」這些零售商包括：電商亞馬遜（Amazon）、拍賣網站eBay及沃爾瑪（Walmart）等。

不過Sony對此尚未作出回應。

【App Store壟斷案】蘋果每周收到10萬個Apps遞交申請

責任編輯：張寶燕

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