【疫市營商】物流生意疫下倍增卻有隱憂　物流第三代有什麽方法守家業？

▲ 新冠肺炎下貨運需求增加，尤以運送防疫物資貨量急升。

新冠肺炎下貨運需求增加，尤以運送防疫物資貨量急升。有物流公司反映，疫情下生意額雖大增，但長遠而言經營存有隱憂，主因來自兩大變化。

主要經營中港B2B（企業對企業）生意的物流公司「翹日天」，其創辦人之一陳曉晴，家族三代從事物流生意。她稱，疫情之下生意額大增120%，尤以防疫物資升幅最為顯著。

▲ 物流公司「翹日天」創辦人之一陳曉晴稱，疫情之下生意額大增120%。

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雖然生意額逆市升，但她坦言正面對兩項問題：

1.憂慮疫後生意額減少

皆因現時的生意傾向防疫物資類別，之後相關需求可能減少，加上有廠商受疫情影響結業，將會令生意減少。

2.客戶的貨量持續收縮

她以玩具商為例，其在疫情前對貨櫃的需求已大幅收窄；加上網購盛行令過去大貨量的經營模式，轉為小貨量，令其公司經營受壓。

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市場需求在轉變，為了提高市場競爭力。她投資了逾200萬港元，開發新應用程式，並在貨車內安裝GPS（全球定位系統）連接應用程式。

實時追蹤運送團隊 提升客戶體驗

其功能與B2C（企業對消費者）的物流運送相似，可管理整個下單和運送的流程。客戶由下單、廠房出貨、運送到倉庫再報關等，相關持份者都可實時追蹤，毋須擔心貨物未發貨，或不知貨物目前的位置。

她更強調，物流公司和廠商一般都分別設有不同的訂單編號，但該公司傾向與廠商採用相同編號。她稱，員工在下單前多做一步，詢問和使用廠商相同的編號，遇到問題時也方便彼此檢查訂單，以提升客戶體驗。

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記者：馬意文