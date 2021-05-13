【A股布局】反壟斷風暴蔓延至綫下 A股千億插座龍頭遭調查

「反壟斷」風暴不斷發酵，不單科網平台對重點招呼，連「綫下」的龍頭企業一樣中招。市值超過1,000億的國內插座龍頭金牛集團（滬：603195）遭浙江省市監局進行立案調查。

【券商點睇】不少白馬股腰斬後仍未見底 低估全球通脹對A股影響，請按【見下頁】

受消息影響，金牛集團周四（13日）股價裂口低開，最多挫9.7%，其後跌幅略收窄，中午收報181.05元（人民幣，下同），下跌4.9%。金牛集團回應，將根據相關法律的規定，積極配合反壟斷案件調查工作，目前生產經營一切正常。

【Tesla】馬斯克反口！出於環保考慮 Tesla宣布暫停比特幣買車，請按【見下頁】

公牛集團為轉換器及牆壁開關插座的龍頭，以上兩類產品在天貓市場佔有率保持第一。去年公司營業收入100.5億元，按年升0.1%，多賺0.4%至23.1億元。

截至今年首季，高瓴資本持有公司1.55%股權，位列第四大股東，另北向資金（滬深股通）為第五大股東，持有1.09%股權，可見該股頗為機構投資者青睞。

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛