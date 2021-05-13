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今日推介小米 | 中信股份、聯通、中國金茂、中信銀行、中國財險最新部署（立即觀看）

股市 13:07 2021/05/13

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恒生指數中午收報27970點，跌260點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介小米集團 - W （01810） ，另亦會分析中信股份 （00267） 、中國聯通 （00762） 、中國金茂 （00817） 、中信銀行 （00998） 及中國財險 （02328） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 恒生指數 中國金茂（00817） 中國財險（02328） 中國聯通（00762） 中信銀行（00998） 中信股份（00267） 石鏡泉

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