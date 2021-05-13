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【東京奧運】美國田徑隊取消賽前集訓 憂慮日本疫情

環球社會熱點 12:43 2021/05/13

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東京奧運還有不足三個月開幕，各國國家隊都為參加東京奧運加緊訓練。但日本共同社報道，美國田徑隊因擔憂當地新冠肺炎疫情，已取消原定7月上旬至8月上旬，在東京附近的千葉縣舉行的賽前集訓，此外，其他國家隊亦相繼取消當地集訓。

日本預約疫苗系統故障 影響東京大阪等地 【下一頁】

美國田徑隊表示由於日本新冠肺炎疫情嚴峻，考慮到選手安全問題，決定取消原定7月上旬至8月上旬在千葉縣內舉行的賽前集訓。由於千葉縣鄰近東京都，不少海外奧運國家隊擔心新冠肺炎疫情蔓延，包括英國輪椅籃球隊及俄羅斯擊劍隊等隊的賽前集訓也相繼取消。

日本新冠疫苗供應不足，但政府仍計劃在東京奧運前，預先為2,500名參與奧運的日本運動員教練接種輝瑞（Pfizer）疫苗，引起民眾不滿。民調顯示，接近60%的日本民眾要求在疫情之下取消舉辦奧運，日本網球選手大阪直美（Naomi Osaka）早前亦指，她不確定東京奧運應否如期在今年夏天舉辦。

日本延長緊急狀態至5月底 民眾仍照常生活 【下一頁】

當地疫情未見緩和，日本政府本月初宣布，擴大緊急狀態範圍至東京都等6個都府縣，並延長緊急狀態至5月底。日本周三單日新增7,056宗新冠肺炎確診，為過去四日以來首度單日新增超過7,000宗個案，反映疫情未見緩和。

責任編輯：郭麗明

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