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【港股追蹤】恒大配售恒大汽車股份 以滿足後者進入港股通要求

股樓投資 14:03 2021/05/13

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中國恒大（03333）公布，為讓恒大汽車（00708）滿足進入港股通的要求，所以配售2.6億股恒大汽車的股份，佔已發行股份的2.66%，套現逾106億元。恒大現跌1.3%，報12.46元，成交4077萬元。恒汽則急跌9.2%，報46.45元，成交110.4億元。

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恒大發公告指，配售股份是為了讓恒大汽車前20大股東持股比例降到90%以下，以滿足進入港股通的必要條件。

【恒馳恒大】恒大擬兩成折讓減持恒大汽車 套現最多122億元  詳情請看[下一頁]

恒大以每股40.92元配售2.6億股恒大汽車股份，較該股前收市價51.15元折讓20%。集團表示，計劃將所得款項用作一般營運資金。

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撰文 : 趙家盈

成交 汽車股 汽車 配售 港股 恒大 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 中國

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