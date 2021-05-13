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【疫市營商】和富商場兒童教育與親子專區開幕　滿足港島東區家庭需求

商業 12:20 2021/05/13

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北角和富商場全新兒童教育與親子專區WORFU Academy正式開幕。（和富提供圖片）

北角和富商場翻新工程完成，全新兒童教育與親子專區WORFU Academy正式開幕，匯聚了多間兒童教育中心，涵蓋學術、音樂、表演、美術及體育，並帶來期間限定優惠，滿足北角以至港島東區家庭的教育及休閒需要。

【疫市開店】POP MART進駐銅鑼灣　新店優惠設驚喜禮遇（多圖）

【消費優惠】ELEMENTS圓方推初夏雙重消費賞　消費享高達3,500元獎賞

商戶包括以訓練記憶提升學習表現的CrazyKids、透過舞蹈培育正向思想的SDM爵士芭蕾舞學院、藉繪畫助孩子發揮創意的Find Arts Studio及Rainbow Creative Arts等。

為慶祝WORFU Academy正式開幕，即日起至6月30日期間推出不同優惠，當中包括Awa Studio及國際詠春聯盟推出二人同行，一人收費；Find Arts Studio推出所有學生凡交付三個月學費，可享第四個月免學費等。

WORFU Academy亦配備多項為孩童度身訂做的設施，包括兒童專用座廁、育嬰室等，此外還設有租戶專用會所，免費供租戶借用場地舉辦工作坊、表演活動、生日會等等。未來WORFU Academy計劃引進其他類型的租戶，包括遊戲及玩具店、書店、嬰兒及兒童服飾店等等，進一步鞏固WORFU Academy作為兒童教育與親子專區的定位。

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責任編輯：朱悅瀅

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