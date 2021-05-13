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【AlipayHK】AlipayHK首季網上交易宗數及金額按年升逾1.2倍

股市 12:42 2021/05/13

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今年Alipay首季網上交易筆數及金額均按年升逾1.2倍。

由阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團和長和 （00001） 合資的AlipayHK公佈，由於新冠疫情改變了不少香港市民和商戶的消費習慣，促使市民更願意以零接觸方式消費，今年AlipayHK首季網上交易筆數及金額均按年升逾1.2倍，上月網上購物成為最多Alipay用戶消費的方式，佔整體交易逾5成。

港鐵下月推AlipayHK 二維碼入閘，詳情可看﹕【下一頁】

AlipayHK表示，截至目前，本港已有逾10萬零售商戶支援AlipayHK電子錢包付款。Alipay港澳台地區總經理李詠詩指，AlipayHK未來將持續在各方面推動香港流動支付發展，未來亦會為商戶觸達7000萬大灣區客源作好準備。

AlipayHK擬推出平台服務優惠，由即日起至6月底，Shopline商戶接入AlipayHK，可獲高達85折訂購全方位新零售網店服務1年，首50位獲得優惠的商戶亦可獲贈1個月折扣優惠。

另外，從即日起至12月底，凡經掌鋪購買1年掌鋪網鋪商務PLUS計劃，並於購買後1個月內接入AlipayHK，即可獲1500元現金回贈。Posify亦為AlipayHK新商戶獨家提供買1年送2年優惠。

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編輯﹕賴奕羚

港股 支付寶 大灣區 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 長和（00001）

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