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【業績|濠賭】銀河娛樂首季EBITDA按年增逾兩倍　按季回落15%

股市 12:26 2021/05/13

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銀河娛樂 （00027） 公布，今年首季經調整EBITDA 按年增加2.04倍至8.59億元，但按季跌15%。期內，銀娛淨收益按年升1%至51億元，按季基本持平。銀娛表示，季度EBITDA表現按年大增包括受惠於淨贏率偏高而增加1.69億元，若調整有關幸運因素，銀娛首季正常化EBITDA為6.9億元。

銀娛補充，去年第4季EBITDA受惠於新冠肺炎疫情保險賠償1億元而推高。

若單計博彩業務，銀娛今年首季EBITDA為9.21億元，按年增1.3倍、按季增6%。今年首季，銀娛建材業務EBITDA為1.56億元，集團淨支出另為2.18億元。

銀娛首季收益細分下，博彩淨收益38.57億元，按年跌5%、按季升6%，博彩淨收益佔集團淨收益比例為76%。

澳門五一假期酒店入住率回升至83% 日均旅客較疫情少8成，可見【下一頁】

銀娛主席呂志和指，自從去年9月下旬恢復自由行以來，澳門市場呈現早期的復甦跡象，預計未來幾個季度業務會逐步改善，但疫情反覆可能對業績帶來重大負面影響。

銀娛至3月底，現金及流動投資為424億元，淨現金為336億元，淨現金分別較2020年3月和12月底少139億、32億元。銀娛期末負債總額為88億元，當中包括 83 億港元反映庫務利息收益率管理策略和5億元的核心債項。

擴張項目方面，銀娛表示，3月公布的全套房的「澳門銀河 萊佛士」目標於今年稍後或明年初開幕，擁有約450間全套房，而路氹第三及第四期正繼續推進，料可提供3000間酒店房。

橫琴發展方面，銀娛稱留意到有指粵澳發展策略總綱短期內將公佈更多資料，會密切期待有關細節。另外，銀娛重申繼續關注日本市場機會。

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記者：麥德銘

港股 業績公布 EBITDA 銀河娛樂（00027）

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