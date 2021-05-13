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【券商點睇】不少白馬股腰斬後仍未見底 低估全球通脹對A股影響

股樓投資 12:08 2021/05/13

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A股的「殺估值」過程未完，高估值承受沽壓。據統計，截至周三（12日），市值500億以上於一年內最多調整50%的白馬股共有21隻。

【恒馳恒大】恒大擬兩成折讓減持恒大汽車 套現最多122億元，請按【見下頁

曾經被視為基金愛股的中微公司（滬：688012）、金龍魚（深：300999）等股價均遭到腰斬。以板塊來看，主要集中在半導體、新能源、軍工、醫藥等熱門板塊。

【新股IPO】傳零氪科技擬年內上市 集資5億美元 阿里健康有份投資，請按【見下頁

有券商認為，市場可能低估了全球通脹和流動性預期對A股核心資產的衝擊。天風證券指，目前A股核心資產波動性放大或只是個預演。

國金證券預計，未來市場大概率將通過寬幅震盪或輪動來消化估值，資金可能會繼續由高估值板塊外溢。

從歷史經驗看，估值過高的股票即使業績表現非常好，投資者獲得正收益的概率及絕對收益率均不高。相比之下，部分細分行業龍頭卻仍處於估值窪地，在經濟復甦和盈利上行周期中，具有較高的業績彈性。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱，請按【見下頁

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記者：林衛

估值過高 金龍魚（深：300999） 中微公司（滬：688012） 通脹 中國 A股

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