HKTV Mall 推出極速送服務 港視中午升2%

香港電視 (01137)旗下HKTV Mall宣布，推出全新一小時送貨服務「HKTV極速送」。憧憬新服務有利收入，港視中午上升2.1%報9.6元。

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HKTV Mall表示，「HKTV極速送」服務覆蓋現有的70間HKTV Mall O2O門市，並於本年底增至100間門市。現時已有超過800個零售點加盟「HKTV極速送」服務，數量正在陸續增加中。另外，HKTV Mall與4200個零售商及供應商合作，出售超過50萬件產品，因此「HKTV極速送」將包括寵物用品、家居清潔及個人用品、母嬰用品、時裝、電器產品等等。

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香港電視行政總裁（香港）周慧晶表示，HKTV極速送目標於本年底拓展至覆蓋6000個零售點。

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