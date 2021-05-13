▲ 【SPAC】鄭志剛旗下SPAC周五上市 集資3億美元、目標醫療或消費技術項目

美國SPAC（特殊目的收購公司，或稱空頭支票公司）熱潮引發監管介入後降溫，新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛私人發起的SPAC照樣目標在本周五（14日）在美國納斯達克上市。據鄭志剛創辦的Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）招股書，ARTAU擬集資3億美元，並獲Aspex、PAG作基石投資者，ARTAU擬尋找高增長的醫療保健、消費和技術領域企業，也會關注大中華區機會。

ARTUS的由瑞銀、瑞信、富途為聯席承銷商，當中富途接受專業投資者的客戶參與。

圖解SPAC年初熱潮重點

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SPAC公司不設自營業務，上市後必須在特定時間內尋找項目合併，否則需向投資者退款，因此講求發起人或金融機構名聲、往績，雖然SPAC被視為企業加速上市、投資者提早進場的方式，但因為交易雙方具很大經濟誘因完成交易，近月瘋狂炒風和上市風潮令美國證監會（SEC）監管關注提高。

至5月12日，美國今年累計有315家SPAC新上市，較去年全年248家SPAC上市更多，大量SPAC令追逐資產的壓力大增。

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編輯：麥德銘