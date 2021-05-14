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【SPAC】鄭志剛旗下SPAC今上市集資3億美元　瑞銀：部分企業已磋商併購

新股IPO 11:24 2021/05/14

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【SPAC】鄭志剛旗下SPAC周五上市　集資3億美元、目標醫療或消費技術項目

美國SPAC（特殊目的收購公司，或稱空頭支票公司）熱潮引發監管介入後降溫，新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛私人發起的SPAC照樣在今日於美國納斯達克上市。據鄭志剛創辦的Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）招股書，ARTAU擬集資3億美元，並獲Aspex、PAG作基石投資者，ARTAU擬尋找高增長的醫療保健、消費和技術領域企業，也會關注大中華區機會。

消息指，是次開始建簿的兩小時內，已錄得超額認購，公司最終獲得多倍超額認購，部分投資者包括亞洲、美國的機構投資者及家族辦公室等。ARTUS的由瑞銀、瑞信、富途為聯席承銷商，當中富途接受專業投資者的客戶參與。

圖解SPAC年初熱潮重點

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瑞銀全球投資銀行部副主席 大中華區總裁李鎮國形容，過去SPACs的熱潮有點火熱，加上現時美國證券交易委員會（SEC）計劃落實加強SPAC監管，認為SPACs的熱潮會迎來一個小休（short break），對整個SPAC市場會較為健康。

他又透露，Artisan Acquisition的de-spac不乏合併對象，目前有部分企業已初步對接Artisan，就合併事宜磋商。

SPAC公司不設自營業務，上市後必須在特定時間內尋找項目合併，否則需向投資者退款，因此講求發起人或金融機構名聲、往績，雖然SPAC被視為企業加速上市、投資者提早進場的方式，但因為交易雙方具很大經濟誘因完成交易，近月瘋狂炒風和上市風潮令美國證監會（SEC）監管關注提高。

截至5月12日，美國今年累計有315家SPAC新上市，較去年全年248家SPAC上市更多，大量SPAC令追逐資產的壓力大增。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

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【SPAC】鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元

編輯：麥德銘

美股 IPO 鄭志剛 富途（美：FUTU） 瑞銀 特殊目的收購公司（SPAC） 新世界發展（00017）

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