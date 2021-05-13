【Tesla】馬斯克反口！出於環保考慮 Tesla宣布暫停比特幣買車

多次唱好加密貨幣的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）周四（13日）於Twitter轉貼，公司將暫停以比特幣交作為支付工具，聲明指公司關注挖掘比特幣的化石燃料使用量不斷上升，尤其是排放量高於其他燃料的煤炭。

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Tesla指相信加密貨幣的前景，但這不能令環境付出太多代價。Tesla又指不會沽售任何比特幣，並會於比特幣有更環保的方法開採時再度用於交易，現時公司正尋找每筆能源消耗少於比特幣交易1%的加密貨幣。

消息公布後，加密貨幣價格立即下挫，比特幣現挫12.1%至50904美元，以太幣下挫8.58%至3967美元，而幣安幣則亦下跌10.2%至610.6美元。馬斯克在周一（11日）於Twitter發起有關Tesla應否接受狗狗幣（Dogecoin）的投票，結果有78.2%投票者支持接納狗狗幣。

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