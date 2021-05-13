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【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布

科技 11:48 2021/05/13

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由於疫情持續不穩定，多間科技大廠相繼拒絕參與在西班牙巴塞隆拿舉行的MWC 2021線下展會。

科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）往年都是在2月於西班牙巴塞隆拿舉行，惟受新冠肺炎疫情影響，去年已經取消了一屆，而今年的線下展會也被推遲到了6月底進行。不過由於疫情持續不穩定，多間科技大廠相繼拒絕參與，未知會否為MWC 2021的線下展會再添變數。

繼日前韓國三大科企包括：三星（Samsung）、韓國電信（KT）和LG U＋，以及聯想（Lenovo）等企業紛紛表態之後，芯片製造商高通（Qualcomm）也證實了不會出席巴塞隆拿的MWC 2021線下展會。

【MWC2021】疫情不穩　南韓代表三星、KT將缺席MWC實體展

【初創營商】科企初創搶攻市場缺口　團隊國際化助擴外地

高通發言人表示，將採取與許多其他企業類似的方法，透過線上數碼渠道「虛擬地」參加今屆MWC大會。而在6月28日，高通總裁Cristiano Amon 將會於線上發表主題演講，介紹該公司的最新公告、5G演示、以及與生態合作夥伴的互動。

此外，其他科企包括Google、Facebook、愛立信（Ericsson）、Sony、諾基亞（Nokia）、甲骨文（Oracle）等都已經宣布不會參加今年的 MWC 展會。他們均認為要將員工、與會者及合作夥伴的健康放在首要考量。

【芯片漏洞】高通5G芯片爆安全問題　約3成Android手機出現竊聽風險

責任編輯：張寶燕

創新科技及應用 疫情 5G MWC LG Lenovo 晶片 Qualcomm 巴塞隆拿 Samsung

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