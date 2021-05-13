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結構性因素支持醫療保健

宏觀解讀 09:00 2021/05/13

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人口大國中國最近公佈了十年一次的人口普查結果，按最新的數字顯示，中國的總人口有14.1億人，相比起對上一次的人口普查，總人口增長百分比有所下降。不過，要留意的是，中國六十歲或以上的人口比上一次的人口普查增加了5.44%，佔總人口18.7%，顯示出人口老化的問題進一步加劇，但這並不是中國獨有的現象。全球醫療衛生持續改善，人的平均壽命延長，令到全球老齡人口佔總人口的比率上升。截至2020年底，全球超過65歲的人口有7.3億，相當於全球總人口9%。預計到2028年，數字將達到9.3億，增長27%。正因如此，我們看好醫療保健行業，認為這個板塊是作為投資組合中長期增長的選擇之一。

醫療保健全球指數佔比最高行業之一，亦是多元化的行業，當中包括了製藥、設備、生物科技、管理式醫療保健、生命科學工具、服務、設施管理和供應設備，令行業容易被各種的投資組合。以摩根士丹利資本國際世界股票指數為例，行業比例超過一成。從基本面審視這個行業，醫療保健板塊有良好的長期基本面，在過去十年都表現出穩健的盈利和股價，在不同的經濟週期均展現出低波動水平，表示出行業的韌性，股東回報亦持續改善。現時行業估值對於全球股市的折讓收窄，相信是受追捧的結果。

人口老化是個不能逆轉的結構性趨勢，老齡人口不可能在短期內突然減少或消失，成為了醫療保健行業強而有力的支柱，促進相關服務和解決方案的強勁消費。再者，行業的基本面和收益改善亦是有説服力的因素，長期盈利潛力，同時具有防禦的性質驅使投資者把行業納入投資組合。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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