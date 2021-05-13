【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」

▲ 美國俄亥俄州每星期大抽獎抽出1名接種新冠疫苗的民眾，發放100萬美元（約780萬港元）的獎金。

美國總統拜登訂立目標，希望7月4日前有7成美國人接種新冠疫苗。美國政府為鼓勵民眾接種新冠疫苗出盡法寶，其中俄亥俄州更推出大抽獎，每星期抽出1名接種疫苗的民眾，向其發放100萬美元（約780萬港元）的獎金。

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俄亥俄州州長德溫（Mike DeWine）周三（12日）表示，為推動更多民眾接種新冠疫苗，該州在接下來的五周會舉行大抽獎。該州每周會抽出一名最少已接種一劑新冠疫苗的幸運兒，他們分別可獲得100萬美元的獎金。

另外，美國疾控中心（CDC）小組也表決通過批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。俄亥俄州也會為上述年齡群體舉行抽獎，抽出一名已接種最少一劑疫苗的青少年。政府會為這名幸運兒提供州立大學4年全額獎學金，資助其學費、住宿費、書簿費等支出。

據悉，上述抽獎獎金是來自聯邦政府疫情援助基金。德溫於社交媒體Twitter上表示，他知道有人可能會批評他浪費公帑。但他強調當疫苗大量供應卻苦無人接種，才會造成真正的浪費，甚至造成更多人命損失。

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拜登（Joe Biden）本月初宣布新目標，希望7月4日美國獨立日假期前，會有7成的美國人已最少接種一劑疫苗。

但新冠疫苗接種進度近期放緩，白宮也設法鼓勵美國人接種新冠疫苗。白宮周二（11日）宣布會與Uber等叫車平台合作，免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲