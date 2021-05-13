  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」

環球社會熱點 11:56 2021/05/13

分享：

美國俄亥俄州每星期大抽獎抽出1名接種新冠疫苗的民眾，發放100萬美元（約780萬港元）的獎金。

美國總統拜登訂立目標，希望7月4日前有7成美國人接種新冠疫苗。美國政府為鼓勵民眾接種新冠疫苗出盡法寶，其中俄亥俄州更推出大抽獎，每星期抽出1名接種疫苗的民眾，向其發放100萬美元（約780萬港元）的獎金。

【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信 【下一頁】

俄亥俄州州長德溫（Mike DeWine）周三（12日）表示，為推動更多民眾接種新冠疫苗，該州在接下來的五周會舉行大抽獎。該州每周會抽出一名最少已接種一劑新冠疫苗的幸運兒，他們分別可獲得100萬美元的獎金。

另外，美國疾控中心（CDC）小組也表決通過批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。俄亥俄州也會為上述年齡群體舉行抽獎，抽出一名已接種最少一劑疫苗的青少年。政府會為這名幸運兒提供州立大學4年全額獎學金，資助其學費、住宿費、書簿費等支出。

據悉，上述抽獎獎金是來自聯邦政府疫情援助基金。德溫於社交媒體Twitter上表示，他知道有人可能會批評他浪費公帑。但他強調當疫苗大量供應卻苦無人接種，才會造成真正的浪費，甚至造成更多人命損失。

新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀 【下一頁】

拜登（Joe Biden）本月初宣布新目標，希望7月4日美國獨立日假期前，會有7成的美國人已最少接種一劑疫苗。

但新冠疫苗接種進度近期放緩，白宮也設法鼓勵美國人接種新冠疫苗。白宮周二（11日）宣布會與Uber等叫車平台合作，免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
今日
【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗
2021/05/12
白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
2021/05/11
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打4劑 （第二版）
2021/05/12
【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打4劑 （第二版）
【輝瑞疫苗】美國批准青少年接種 各地準備開打（第二版）
今日
【輝瑞疫苗】美國批准青少年接種 各地準備開打（第二版）

你可能感興趣

【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
今日 09:05
【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗
11:39 2021/05/12
白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
18:46 2021/05/11
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
傳染病 疫情 疫苗 新冠肺炎 拜登 新冠肺炎疫情 美國 俄亥俄

上一篇文章

【新冠疫苗】日本預約系統故障 影響東京大阪等地

下一篇文章

【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間12:00）