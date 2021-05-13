  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒

環球社會熱點 11:47 2021/05/13

分享：

印度疫情嚴峻，世衛更發現印度變種病毒於全球最少44國肆虐，外界關注新冠疫苗能否抗衡印度變種病毒。歐盟藥品管理局表示，輝瑞疫苗及Moderna疫苗等採用mRNA技術的新冠疫苗，絕對可以對抗印度變種病毒。歐盟表示，將繼續關注阿斯利康疫苗的數據。

網傳接種新冠疫苗影響胎盤 美專家：不可信 【下一頁】

歐盟藥品管理局（EMA）周三（12日）表示，有實質證據顯示採用mRNA技術的新冠疫苗，能夠對抗來自印度的B.1.617變種病毒。EMA疫苗部門主管卡瓦雷里（Marco Cavaleri）於記者會表示，現時數據可以令人稍為放心，指這些疫苗可為人提供一定程度上的保護。

現時有兩款疫苗採用mRNA技術，包括輝瑞（Pfizer）疫苗及Moderna疫苗。但印度國內普遍接種由牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗，卡瓦雷里表示EMA將會繼續關注阿斯利康疫苗在傳統臨床研究之外的現實數據，但他強調所有疫苗整體而言都對變種病毒有效。

世衛：44國發現印度變種病毒 英國最多 【下一頁】

歐盟暫授權4種新冠疫苗，分別為輝瑞疫苗、Moderna疫苗，以及兩款腺病毒載體疫苗，即阿斯利康疫苗及強生（Johnson & Johnson）疫苗。

責任編輯：李俊儀

相關文章

美爆竊犯易容「顛倒黑白」1個表情成破案綫索
今日
美爆竊犯易容「顛倒黑白」1個表情成破案綫索
【旅遊氣泡】機場群組新增7人確診 4人有印度變種
2021/05/12
【旅遊氣泡】機場群組新增7人確診 4人有印度變種
【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
今日
【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
今日
【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
今日
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數

你可能感興趣

美爆竊犯易容「顛倒黑白」1個表情成破案綫索
今日 08:05
美爆竊犯易容「顛倒黑白」1個表情成破案綫索
【旅遊氣泡】機場群組新增7人確診 4人有印度變種
18:24 2021/05/12
【旅遊氣泡】機場群組新增7人確診 4人有印度變種
【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
今日 09:05
【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信
疫情 印度 疫苗 歐盟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 AstraZeneca（美：AZN） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） BioNTech（美：BNTX） Moderna（美：MRNA）

上一篇文章

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」

下一篇文章

【輝瑞疫苗】美國批准青少年接種 各地準備開打（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間12:00）