【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒

印度疫情嚴峻，世衛更發現印度變種病毒於全球最少44國肆虐，外界關注新冠疫苗能否抗衡印度變種病毒。歐盟藥品管理局表示，輝瑞疫苗及Moderna疫苗等採用mRNA技術的新冠疫苗，絕對可以對抗印度變種病毒。歐盟表示，將繼續關注阿斯利康疫苗的數據。

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歐盟藥品管理局（EMA）周三（12日）表示，有實質證據顯示採用mRNA技術的新冠疫苗，能夠對抗來自印度的B.1.617變種病毒。EMA疫苗部門主管卡瓦雷里（Marco Cavaleri）於記者會表示，現時數據可以令人稍為放心，指這些疫苗可為人提供一定程度上的保護。

現時有兩款疫苗採用mRNA技術，包括輝瑞（Pfizer）疫苗及Moderna疫苗。但印度國內普遍接種由牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗，卡瓦雷里表示EMA將會繼續關注阿斯利康疫苗在傳統臨床研究之外的現實數據，但他強調所有疫苗整體而言都對變種病毒有效。

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歐盟暫授權4種新冠疫苗，分別為輝瑞疫苗、Moderna疫苗，以及兩款腺病毒載體疫苗，即阿斯利康疫苗及強生（Johnson & Johnson）疫苗。

責任編輯：李俊儀