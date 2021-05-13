【新冠疫苗】日本預約系統故障 影響東京大阪等地（第二版）

日本新冠肺炎疫情未見緩和，為保安全起見，當地民眾加快接種新冠疫苗。但日本多地的新冠疫苗預約系統卻出現故障，包括東京部分地區及大阪府北部的新冠疫苗接種工作受阻，令民眾質疑日本政府應對疫情的能力。

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（第二版更新日本確診數字、北海道確診創新高）

日本宣布截至周四（13日）下午，全國單日再增3,458宗確診個案，累計確診個案突破66.3萬宗。日本再新增18名新冠患者死亡，累計死亡人數達11,232人。

北海道的疫情惡化，新增712宗確診創單日新高，其中札幌、旭川和函館市佔527宗。據悉，日本政府正考慮向北海道首府札幌頒布緊急狀態。

日本新冠疫苗預約系統周三（12日）出現故障，民眾無法於網上預約接種。受影響地區包括東京都目黑區、狛江市、金澤市、三重縣鈴鹿市、大阪府和泉市、長崎縣佐世保市等。

NHK報道指，由於美國雲端服務供應商 Salesforce.com出現全球性問題，導致市民一度無法透過系統預約及確認接種疫苗。此外厚生勞動省使用的管理疫苗配送及接種實際情況的系統「V-SYS」亦一度停擺。

Salesforce首席技術官哈里斯（Parker Harris）於社交媒體Twitter上表示，該公司服務中斷，正努力尋求解決方法。他其後再指系統故障問題已大致修復。

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不少日本民眾認為網上預約接種疫苗似乎對長者來說十分艱鉅，呼籲政府考慮放寬讓市民無須先預約，可即場登記接種疫苗。事實上，當地政府自疫情爆發以來已面臨眾多技術問題，包括具聯絡追蹤功能的應用程式無法傳遞信息及醫護人員拒絕使用數據庫資料。

日本計劃於7月前為3,600萬人接種最少一劑新冠疫苗，但至今只有2.8%人口曾接種疫苗，接種率屬已發展國家當中最低。厚生勞動大臣田村憲久指，若要達到疫苗接種目標，必須把目前接種速度加快3倍，但當地面臨輝瑞疫苗供應短缺，接種疫苗速度緩慢。

責任編輯：郭麗明