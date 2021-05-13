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【旅遊氣泡】新加坡疫情升溫樟宜機場暫停對外開放兩周　只准乘客員工出入

Hot Talk 11:07 2021/05/13

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【旅遊氣泡】新加坡疫情升溫樟宜機場暫停對外開放兩周　只准乘客員工出入

星港航空旅遊氣泡5月26日啟動前夕，新加坡疫情升溫，樟宜機場客運大樓由今日起暫不對一般公眾開放兩周，至本月27日才重開，期間航班如常升降，但只准乘客及員工進入，星耀樟宜商場則關閉14日。國泰股價下跌，最新報6.36元，跌近1%，盤中低見6.35元。

邱騰華：情況許可下　星港旅遊氣泡將如期26日啟動【下一頁】

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在新安排下，樟宜機場繼續予航班升降，乘客亦可在機場上落車，但只有持機票的乘客，及從事必要服務的機場員工才可進出客運大樓；另外，一些必要服務及餐飲店也繼續營業。根據新加坡衛生部資料，新加坡目前共有11個感染群，包括樟宜機場第3航廈日前確診清潔工相關的感染群，該群組至今已擴大至25人確診。

新加坡昨新增10宗本地感染的新冠病毒確診個案，當中7宗屬於樟宜機場群組，全為機場員工，其中3人感染印度B1617變種病毒株。

馬來西亞在周三新增超過4700宗確診個案，同日有39人死亡，創單日死亡人數新高，當局指病毒在社區傳播的情況令人憂慮，疫情可能進一步惡化。

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編輯：吳敏芳

港股 國泰航空（00293） 旅遊氣泡 樟宜 疫情 航空 新加坡

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