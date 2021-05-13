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【台股續跌】台灣增13宗本土病例、擬推2100億新台幣支授措施　台積電逼近今年低位

股市 15:53 2021/05/13

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【台股續跌】美科技股急挫+疫情升溫　台股早段挫逾500點後靠穩、台積電微跌

台灣近期加本土病例上升，台股繼周三大跌逾1400點後拗腰，今日未止跌，台灣加權指數早段曾跌逾500點，收市跌幅收窄至232點。台灣今日下午公布，新增13宗新冠病毒案例，除了已確認的3個感染群組，當局指累計尚有3宗個案須確定感染源。台灣疫情升溫下，台灣當局擬提高防治紓困措施總預算額度2100億元新台幣（約583億港元），至上限6300億元新台幣（約1750億港元）。

台灣加權指數收報15670點，跌1.46%。台積電（台：2330，美：TSM）美股股價昨夜下挫，收報108.21美元，跌4.11%。台積電台股周四表現反覆轉跌，收報547元新台幣，跌2.3%，逼近今年低位。

分析指出，除了本土疫情升溫，台股周三暴跌另一個原因是槓桿過度。彭博指出，台灣投資者槓桿操作金額愈來愈大，今年融資餘額增加46%，兩周前升到2,740億元新台幣（98億美元），這是自2011年來最高的紀錄。

近期美股科技股大跌，加上新冠肺炎疫情變為嚴重引發了市場的擔憂，進一步引發投資者的恐慌情緒，導致拋售潮出現。

相關文章：

【美股收市】通脹近13年最勁 道指瀉681點 納指挫2.7%

【台灣疫情】台灣新增16宗本土病例創新高　台積電急挫後拗腰彈、大部分產能設於台灣（附短片）

【台股急挫】台灣疫情或首進「第3級警戒」引恐慌　台股跌逾1400點後回穩、國安基金未討論救市（附短片）

編輯：吳敏芳

台積電（美：TSM） 新冠肺炎疫情 台股 台積電 台灣
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