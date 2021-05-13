  • 30°C
香港時間 : 2021513日 (四) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】按證公司去年虧損3.6億

股市 10:43 2021/05/13

分享：

按證公司公佈去年年度業績。

按證公司公佈去年年度業績，公司去年由盈轉虧，年度經審核除稅後虧損為3.62億元，2019年則錄得除稅後溢利3.17億元，擬不派息。期內公司購入總值13億元的貸款資產，比去年減少6億元，以及購入中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」376億元的貸款。

按證公司上半年轉蝕近2億，詳情可見﹕【下一頁】

截至去年12月底，公司共批出超過2.5萬宗「百分百擔保特惠貸款」申請，涉及貸款額為397億元；另外，公司在「九成信貸擔保產品」亦批出2,700宗申請，貸款總額為49億元；公司在「八成信貸擔保產品」亦批出約1.9萬宗申請，貸款總額為822億元。自2012年5月推出以來，當中約9成受惠借款企業為中小型企業。

按老按揭計劃方面，公司批出630宗申請，比2019年減少46宗，平均物業價值為640萬元，平均每月年金為18,700元。

至於香港年金計劃方面，公司去年批出2606張保單，比2019年增加418張；總保費金額為25億元，按年增56.3%；平均保費金額按年增30.7%至97.4萬元。

資本充足率處穩健水平

截至去年12月底，貸款組合的未償還本金餘額為431億元，比2019年同期大幅提升5.24倍。資本充足率為37.3%，比2019年同期上升7.1個百分點，處於穩健水平。

按證公司表示，年內盈利下跌原因有三﹕（i）按揭保險新取用貸款額從2019年的333億元大增至2020年的983億元，當中86%的新取用貸款用於二手物業，導致即時入帳的佣金支出上升，但有關的保費收入需根據保單相應的貸款風險按年攤分入帳；（ii）旗下全資子公司香港年金公司的法定儲備按承保保單及年金支出上升，年金公司需作審慎撥備，導致會計虧損增加；（iii）投資因重估價值所帶來的不利影響。

不過，儘管香港年金公司錄得虧損，但按證公司表示，截至去年12月31日，香港年金公司內含價值約為54億元，當中包括權益總額41億元和預期將來利潤的現值13億元，反映年金業務可持續發展。

相關文章﹕

按證公司發百億港元及離岸人民幣債券　渣打：吸引央行、主權基金追捧

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

年金 按揭保險 香港年金有限公司

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌幅收窄至約200點　阿里巴巴績前跌1%、美團率先倒升（不斷更新）

下一篇文章

【台股續跌】美科技股急挫+疫情升溫　台股早段挫逾500點後靠穩、台積電微跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）