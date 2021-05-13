【業績】按證公司去年虧損3.6億

▲ 按證公司公佈去年年度業績。

按證公司公佈去年年度業績，公司去年由盈轉虧，年度經審核除稅後虧損為3.62億元，2019年則錄得除稅後溢利3.17億元，擬不派息。期內公司購入總值13億元的貸款資產，比去年減少6億元，以及購入中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」376億元的貸款。

按證公司上半年轉蝕近2億，詳情可見﹕【下一頁】

截至去年12月底，公司共批出超過2.5萬宗「百分百擔保特惠貸款」申請，涉及貸款額為397億元；另外，公司在「九成信貸擔保產品」亦批出2,700宗申請，貸款總額為49億元；公司在「八成信貸擔保產品」亦批出約1.9萬宗申請，貸款總額為822億元。自2012年5月推出以來，當中約9成受惠借款企業為中小型企業。

按老按揭計劃方面，公司批出630宗申請，比2019年減少46宗，平均物業價值為640萬元，平均每月年金為18,700元。

至於香港年金計劃方面，公司去年批出2606張保單，比2019年增加418張；總保費金額為25億元，按年增56.3%；平均保費金額按年增30.7%至97.4萬元。

資本充足率處穩健水平

截至去年12月底，貸款組合的未償還本金餘額為431億元，比2019年同期大幅提升5.24倍。資本充足率為37.3%，比2019年同期上升7.1個百分點，處於穩健水平。

按證公司表示，年內盈利下跌原因有三﹕（i）按揭保險新取用貸款額從2019年的333億元大增至2020年的983億元，當中86%的新取用貸款用於二手物業，導致即時入帳的佣金支出上升，但有關的保費收入需根據保單相應的貸款風險按年攤分入帳；（ii）旗下全資子公司香港年金公司的法定儲備按承保保單及年金支出上升，年金公司需作審慎撥備，導致會計虧損增加；（iii）投資因重估價值所帶來的不利影響。

不過，儘管香港年金公司錄得虧損，但按證公司表示，截至去年12月31日，香港年金公司內含價值約為54億元，當中包括權益總額41億元和預期將來利潤的現值13億元，反映年金業務可持續發展。

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編輯﹕賴奕羚