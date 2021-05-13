▲ 【吉利股價】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併 吉利跌逾3%

瑞典富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）表示，終止與浙江吉利控股旗下吉利汽車 （00175） 的合併計劃後，考慮今年在斯德哥爾摩證券交易所以首次公開招股（IPO）方式上市。吉利股價下挫，現報17.7元，跌3.6%。

吉利富豪暫停合併談判 待吉利完成科創板A股上市計劃【下一頁】

富豪預期IPO後，浙江吉利控股仍然是集團主要股東。分析認為，富豪尋求獨立上市，是試圖從吉利手中獲得更多獨立性。

吉利此前與富豪的管理層曾探討雙方的業務合併進行重組的可能性， 最終決定雙方在保持各自現有獨立公司結構的基礎上，將兩家公司的電動車業務合併成一家新公司。

吉利在2018年曾試圖安排富豪IPO，但投資者對於300億美元的估值有保留，令到計劃告吹。今年3月，外電報道稱吉利研究重啟富豪汽車上市，有關業務估值為200億美元。

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編輯：吳敏芳