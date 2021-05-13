  • 30°C
香港時間 : 2021513日 (四) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利股價】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併　吉利跌逾3%

股市 09:48 2021/05/13

分享：

【吉利股價】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併　吉利跌逾3%

瑞典富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）表示，終止與浙江吉利控股旗下吉利汽車 （00175） 的合併計劃後，考慮今年在斯德哥爾摩證券交易所以首次公開招股（IPO）方式上市。吉利股價下挫，現報17.7元，跌3.6%。

吉利富豪暫停合併談判　待吉利完成科創板A股上市計劃【下一頁】

富豪預期IPO後，浙江吉利控股仍然是集團主要股東。分析認為，富豪尋求獨立上市，是試圖從吉利手中獲得更多獨立性。

吉利此前與富豪的管理層曾探討雙方的業務合併進行重組的可能性， 最終決定雙方在保持各自現有獨立公司結構的基礎上，將兩家公司的電動車業務合併成一家新公司。

吉利在2018年曾試圖安排富豪IPO，但投資者對於300億美元的估值有保留，令到計劃告吹。今年3月，外電報道稱吉利研究重啟富豪汽車上市，有關業務估值為200億美元。

相關文章：【大行報告】吉利4月銷售大遜預期　美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

【電動車】吉利母企成立新能源商用車公司　售新能源汽車及換電設施

【極氪001】吉利公布「極氪」電動車ZEEKR 001股價大升9%　補貼後起步價勝Model 3、CEO：不排除分拆上市

編輯：吳敏芳

港股 汽車 富豪 吉利汽車（00175） IPO

上一篇文章

【配股潮】恒大折讓兩成配售恒大汽車　恒大︰滿足恒大汽車下一步進入港股通必要條件

下一篇文章

【Bitcoin】馬斯克︰Tesla暫停接受比特幣買車憂化石燃料使用量急增　比特幣跌穿50000美元水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）