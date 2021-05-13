【港股市況】恒生指數全日低收跌512點　阿里巴巴、騰訊跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹超預期，道指瀉681點，納指挫2.1%，港股承接美股跌勢，恒生指數低開311點，其後跌勢喘定，半日跌260點，惟尾市跌幅再擴大，恒生指數收報27718點，跌512點，為全日最低位收市，成交1636億元。恒生科技指數跌3.3%，報7599點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；創科 （00669） 挫逾9%；蒙牛 （02319） 逆市升近3%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報27718點，跌512點，為全日最低位收市，成交1636億元。恒生科技指數跌3.3%，報7599點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；創科 （00669） 挫逾9%；蒙牛 （02319） 逆市升近3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌482點，報27748點。

【15：58】阿里巴巴 （09988） 收市前跌近3%，報213.8元。

【15：53】恒指跌近500點，報27746點，跌485點。

【15：45】小米傳將從美國「黑名單」除名 花旗：恢復投資信心推升股價

【15：30】港股尾市跌411點，報27819點；科指跌2.9%，報7633點。

【15：12】將公布業績的嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅收窄至逾3%，報750.5元，今早曾低見725元。

【15：05】大市最新又跌400點，報27830點。

【15：00】內地股市下跌，上證跌1%；深證跌1.1%；創業板指跌0.6%。

【14：56】有報導指部分紙廠開始進行本月第二輪價格上調，玖紙 （02689） 升近7%；理文造紙 （02314） 升近半成。

【14：54】港股跌約300點，科指跌2.5%。

【14：34】李澤鉅：疫情對公司像壓力測試 長和資產抗跌力強

【14：30】華虹半導體 （01347） 績後跌4%，低見44.05元。

【14：20】港視 （01137） 逆市向好，升0.7%。

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【13：58】銀娛 （00027） 績後跌幅擴大至3%，低見62.8元。

【13：58】港股午後跌幅擴大至逾400點，跌穿今早低位，最新報27807點，跌423點；科指跌2.8%，報7639點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌2%。

【13：40】大摩唱淡長汽「未來15日股價7成機會跌」 長汽曾挫6%

【13：13】大市跌幅擴大至逾300點，恒指跌327點，報27903點。科指跌2.5%，報7664點。

【13：07】聯想 （00992） 午後跌逾8%，低見8.94元。

【13：05】順龍 （00361） 升幅擴大至八成，破頂高見0.182元。

【13：00】港股午後初段跌約280點，報27949點。科指跌2.3%，報7681點。

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【12：40】華虹半導體首季純利按年升63% 料第二季銷售收入按季升近一成

【12：15】銀河娛樂首季EBITDA按年增逾兩倍 按季回落15%

【12：00】恒生指數半日跌260點，報27970點，成交988億元。恒生科技指數跌2.2%，報7690點。阿里巴巴 （09988） 績前與騰訊 （00700） 齊跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌逾7%；蒙牛 （02319） 逆市升近4%。

【11：49】順龍 （00361） 升近六成，破頂高見0.16元。

【11：43】港股中午收市前跌約280點，報27949點；科指跌2.2%，報7692點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.7%；深證跌0.6%；創業板指跌0.2%。

【11：13】中生製藥 （01177） 、康希諾生物 （06185） 、國藥 （01099） 分別逆市升1%；藥明生物 （02269） 升近0.1%。

【11：04】據內媒報道，「五一」假期剛結束，百威 （01876） 向分析師透露百威等多個品牌已加價，百威升0.4%；青啤 （00168） 升逾2%；潤啤 （00291） 則跌0.8%。

【10：50】微盟 （02013） 股價逆市造好，升近4%，高見15.64元。

【10：43】港股跌幅收窄至約200點，重上28000點水平。美團 （03690） 率先倒升近0.1%。

【10：39】創科 （00669） 一度挫一成，低見133.4元，最新跌逾8%，報136.4元。

【10：27】ATMX跌幅略收窄，阿里巴巴 （09988） 跌1.5%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.6%；小米 （01810） 跌1.2%。

【10：26】好孩子國際 （01086） 逆市升近4%，高開2.05元。好孩子首季集團收益增長27.2%至約20.9億元。

【10：23】統一 （00220） 績後跌逾6%，低見8.69元。統一首季未經審核稅後利潤3.8億元人民幣，按年減少10.9%。

【10：21】港股一度跌近400點，低見27832點，最新跌勢略為喘定，恒指跌330點，報27900點；科指跌2.2%，7689點。

【10：10】滙豐 （00005） 最新轉跌0.1%，低見47.85元。

【10：03】大市跌幅擴大至365點，報27865點；科指跌2.4%，報7669點。

【10：01】蠟筆小新食品 （01262） 飈升八成，破頂高見0.48元，涉115宗成交或236萬元。

【09：59】聯想 （00992） 跌近7%，低見9.08元。

【09：57】國務院研應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，中煤 （01898） 跌半成；神華 （01088） 跌逾2%；中鋁 （02600） 跌逾6%；江西銅 （00358） 跌逾7%；鞍鋼 （00347） 跌逾6%。

【09：53】中芯國際 （00981） 將於今日公布業績，股價靠穩升0.2%，高見24.1元。

【09：52】千百度 （01028） 逆市升近三成，高見0.415元。

【09：50】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併 吉利跌逾3%

【09：46】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升近1%；中海油 （00883） 升1.5%；中石化 （00386） 升0.2%。

【09：43】港股早段跌近300點，恒指跌285點，報27945點；科指跌1.9%，報7710點。

【09：37】長建 （01038） 逆市升0.4%，李澤鉅昨日在長建股東周年大會稱，長建股價「超值」，指長建股價未體現公司優質資產價值，需要時會考慮回購。

【長和系AGM】李澤鉅：長建股價超值 數項資產已超市值、需要時將回購

【09：32】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至一成，低見43.6元。

【09：31】蒙牛 （02319） 逆市升逾3%，高見44.15元。

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【09：27】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩，升0.1%。

【09：25】恒大汽車 （00708） 遭恒大 （03333） 折讓兩成配股，股價低開逾6%。

【09：24】Bitcoin比特幣一度跌穿50000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 低開半成；雄岸科技 （01467） 跌逾4%；美圖 （01357） 低開逾8%。

【09：22】恒生指數低開311點，開報27920點。恒生科技指數跌2.1%，報7699點。阿里巴巴 （09988） 績前跌2%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾半成；美團 （03690） 跌近3%。

【09：13】期指低開286點，開報27730點。

【08：58】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴周四放榜前股價彈6% 一文看清券商預測

【08：57】恒指黑期跌267點，報27912點；道指期貨反彈98點，報33606點。

【08：30】恒大折讓兩成配售恒大汽車 恒大︰滿足恒大汽車下一步進入港股通必要條件

【07：45】港股ADR收報27944點，跌286點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.86元，跌0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報588.98元，跌9.52元或1.6%。

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【07：30】美國消費物價指數（CPI）數據全超預期，4月CPI按年升4.2%，美國10年債息昨急升至高見1.6934厘水平，大型科技股領跌，美股跌勢持續擴大，道指一度瀉713點，最終收報33587點，跌681點或2%，創自1月以來最大單日跌幅；標指收報4063點，跌89點或2.1%；納指收報13031點，跌357點或2.7%。

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責任編輯︰梁浩碩