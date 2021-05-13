【港股市況】恒生指數低開311點　阿里巴巴績前跌2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹超預期，道指瀉681點，納指挫2.1%，港股承接美股跌勢，恒生指數低開311點，開報27920點。恒生科技指數跌2.1%，報7699點。阿里巴巴 （09988） 績前跌2%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾半成；美團 （03690） 跌近3%。

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焦點新聞︰

【iBond 2021】iBond發行額增至200億 專家：iBond如派糖、認購最多10手就夠

即市走勢︰

【09：27】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩，升0.1%。

【09：25】恒大汽車 （00708） 遭恒大 （03333） 折讓兩成配股，股價低開逾6%。

【09：24】Bitcoin比特幣一度跌穿50000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 低開半成；雄岸科技 （01467） 跌逾4%；美圖 （01357） 低開逾8%。

【09：22】恒生指數低開311點，開報27920點。恒生科技指數跌2.1%，報7699點。阿里巴巴 （09988） 績前跌2%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾半成；美團 （03690） 跌近3%。

【09：13】期指低開286點，開報27730點。

【08：58】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴周四放榜前股價彈6% 一文看清券商預測

【08：57】恒指黑期跌267點，報27912點；道指期貨反彈98點，報33606點。

【08：30】恒大折讓兩成配售恒大汽車 恒大︰滿足恒大汽車下一步進入港股通必要條件

【07：45】港股ADR收報27944點，跌286點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.86元，跌0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報588.98元，跌9.52元或1.6%。

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【07：30】美國消費物價指數（CPI）數據全超預期，4月CPI按年升4.2%，美國10年債息昨急升至高見1.6934厘水平，大型科技股領跌，美股跌勢持續擴大，道指一度瀉713點，最終收報33587點，跌681點或2%，創自1月以來最大單日跌幅；標指收報4063點，跌89點或2.1%；納指收報13031點，跌357點或2.7%。

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責任編輯︰梁浩碩