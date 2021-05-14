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【Bitcoin】Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元　馬斯克再出口術狗狗幣升一成

股市 11:25 2021/05/14

分享：

Tesla反口拒接受比特幣買車、馬斯克︰憂化石燃料使用量急增

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）年初購入15億美元比特幣（Bitcoin）後，一度宣布接受顧客以比特幣購買Tesla電動車。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）香港時間周四在社交平台「反口」，馬斯克表示Tesla會暫停接受比特幣購買產品，因為擔心比特幣挖礦和交易活動，會令化石燃料使用量迅速增加，消息觸發比特幣價格大跌。馬斯克其後在社交平台列出開採比特幣的耗電量資訊，並重申是加密貨幣的支持者。

根據Coindesk平台數據，馬斯克帖文公開後，比特幣由當日約57000美元，最多跌至今日香港凌晨時分低位的47670美元。截至今日上午11時比特幣價格報49490美元，較周三高位累跌15%。Tesla周四美股股價跌3%，報571.69美元。

馬斯克向來高調評論不同加密貨幣的表現，甚至在「反口」拒接受比特幣前，利用社交平台上的投票功能，問用戶是否想Tesla接受狗狗幣。

Tesla美國官網接受比特幣付款 馬斯克：不會轉換為法定貨幣，可見【下一頁】

圖看馬斯克攪動加密貨幣市場的帖文

    點擊圖片放大

馬斯克周四公布Tesla暫停接受比特幣購車時表示，Tesla不會賣出任何比特幣，又指當挖礦活動轉型使用更可持續的能源時，會再用它來進行交易。另外，特斯拉亦正研究是否有其他加密貨幣，每筆交易使用的能源少於比特幣的1%。

馬斯克同日在社交媒體發佈帖文附上圖表，表示過去幾個月來，比特幣挖礦活動令耗電量異常瘋狂。

馬斯克香港時間周五再連發帖文評論，重申自己是加密貨幣支持者，但不能因此而令化石燃料使用量大增，並表示正在研究改善狗狗幣（dogecoin）的系統交易效率，形容「有光明的潛質（potentially promising）」。

馬斯克再「出口術」，狗狗幣24小時價格大升11%至0.4852127美元，但與馬斯克上周出席電視節目前高位，依然跌3分之1。

狗狗幣急插近四成 Elon Musk上電視節目大談狗狗幣 ​​​​​​，可見【下一頁】

馬斯克於3月時公布，Tesla美國官網可用比特幣來付款，並指Tesla僅使用內部、開源軟件、並直接營運比特幣節點，不會將收到的比特幣轉換成法定貨幣。馬斯克又稱，今年稍後時間，接受美國以外地區使用比特幣付款。

（第二版新增﹕馬斯克再度在社交媒體發佈帖文）

相關文章：

【Tesla】Tesla美國官網接受比特幣付款　馬斯克：不會轉換為法定貨幣

【TSLA】Tesla接受狗狗幣？　馬斯克發起投票近8成人表示支持

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 比特幣

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