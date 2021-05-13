【Bitcoin】馬斯克︰Tesla暫停接受比特幣買車憂化石燃料使用量急增　比特幣跌穿50000美元水平

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於Twitter帖文，表示Tesla暫停接受以比特幣 Bitcoin購買車，因擔心進行比特幣挖礦及交易活動令化石燃料使用量迅速增加。根據coindesk平台數據，比特幣最新跌穿50000美元水平，一度低見46294美元，截至8時27分，比幣特最新報49565美元，24小時跌13.4%。至於Tesla股價盤後跌1.3%，報582.5美元。

馬斯克又表示，Tesla不會賣出任何比特幣，又指當挖礦活動轉型使用更可持續的能源時，會再用它來進行交易。另外，特斯拉亦正研究是否有其他加密貨幣，每筆交易使用的能源少於比特幣的1%。

馬斯克早前利用平台上的投票功能，問用戶是否想Tesla接受狗狗幣。

馬斯克於3月時公布，Tesla美國官網可用比特幣來付款，並指Tesla僅使用內部、開源軟件、並直接營運比特幣節點，不會將收到的比特幣轉換成法定貨幣。馬斯克又稱，今年稍後時間，接受美國以外地區使用比特幣付款。

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責任編輯︰梁浩碩