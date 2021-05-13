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【開市9點半】iBond攻略　專家估每手賺300　要抽幾多手？阿里今晚業績

股市 06:48 2021/05/13

分享：

（1）新一批iBond發行，保底息2厘，對上一批iBond才剛首次發半年息，已沽出iBond的市民，每手約賺300元，今次專家估加碼抽6至7手，另類派錢的着數，無風險穩賺，反而過往的認購人數比抽熱門新股更底。

即睇開市9點半重點：

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【iBond 2021】專家：iBond如派糖、認購最多10手就夠

【iBond 2021】銀行優惠

（2）市場一直在驚的美國通脹，終於殺到，即困擾股市，不過市場亦預期6月仍有通脹壓力。

【美國經濟】美國4月CPI超預期　按年升4.2%　預期升3.6%

（3）阿里巴巴 （09988） 今晚放榜，市場對阿里業績非常有信心，料上季Non-GAAP經調整盈利料按年升33%至296億元，在高預期之下，阿里要有比預期更佳的業績，才能振奮股價。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴周四放榜前股價彈6%　一文看清券商預測

（4）幸好台股有跌停板機制，令市場冷靜，想想大跌的是台積電，即有資金買返轉頭，否則一跌就幾十巴仙，容易爆發對冲基金爆倉事件。

【台股急挫】台灣疫情或首進「第3級警戒」引恐慌　台股跌逾1400點後回穩、國安基金未討論救市（附短片）

（5）京東物流下周傳可以招股了，近期股市風高浪急，發行價要平才有水位。

【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？

（6）李澤鉅稱，長建股價「超值」。

【長和系AGM】李澤鉅：長建股價超值　數項資產已超市值、需要時將回購

（7）一日兩單規模可逾百億的批股，以恒大汽車最誇張，大股東折讓兩成出售。

【配股潮】恒大汽車大股東恒大集團折讓兩成售股 最多套現122.76億

【蒙牛股價】達能擬折讓最多7%悉售蒙牛持股 套現154億元

（8）若十幾蚊買國泰一個餐，的確不錯。

【竹篙灣隔離營】議員倡國泰為竹篙灣檢疫中心提供膳食　國泰：會積極考慮參與投標

（9）新巴城巴去年轉手予新營運商，當時以32億元、PB 0.77倍買入，去年公布截至2019年6月的除稅後溢利，僅890萬元，新營運商無改經營慘淡情況。

【兩巴凍薪】新巴城巴宣布凍薪一年 4月4日起加價「仍無法扭轉虧蝕」

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD）

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