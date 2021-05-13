拜登晤共和黨領袖 基礎設施計劃存兩黨妥協的可能性

▲ 拜登與共和黨領袖在白宮橢圓形辦公室，討論達成共識的政策領域的可能性。（法新社圖片）

美國總統拜登周三在白宮舉行會議之後，美國國會共和黨領導人表示，存在著與拜登就基礎設施計劃達成一致的可能性。

拜登在會議開始時對記者表示，他想看看是否可以與兩院共和黨領導人麥卡錫（Kevin McCarthy）及麥康奈爾（Mitch McConnell ），就基礎設施計劃的妥協方案，達成一些共識。

麥卡錫將這次90分鐘的會議形容為非常有力，並說有一個可以找到兩黨共識的地方。

但他和麥康奈爾表示，兩人已告訴拜登，不會考慮修改前總統特朗普2017年減稅政策，這相當於否決了拜登將公司稅率從21%上調的提議。「那是我們的紅綫」麥康奈爾說。

這兩位共和黨人還表示，對基礎設施的定義不應像白宮設想的那樣寬泛，應當將新支出限制在道路和橋樑等有形項目上。拜登在其基礎設施計劃中，包括對寬頻、兒童保育和其他計劃的支出。

白宮正在加大力度推進拜登的4萬億美元基礎設施和家庭計劃。拜登此次會見麥康奈爾、麥卡錫、參議院多數黨領袖舒默及眾議院議長佩洛西，是拜登就任總統以來，首次正式的所謂國會「四巨頭」會議。

佩洛西表示，「現在對將以兩黨支持的方式，做這件事感到更加樂觀。但是我們會繼續觀察。」

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編輯：李勝君



