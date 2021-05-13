【美股收市】通脹近13年最勁 道指瀉681點 納指挫2.7%

美國消費物價指數（CPI）數據全超預期，4月CPI按年升4.2%，預期為升3.6%，創2008年9月以來最大漲幅。通脹預期進一步升溫，美國10年債息昨急升至高見1.6934厘水平，大型科技股領跌，美股跌勢持續擴大，道指一度下滑713點。

道指收報33587點，跌681點或2%，創自1月以來最大單日跌幅；標指收報4063點，跌89點或2.1%；納指收報13031點，跌357點或2.7%。

科技股捱沽，特斯拉(Tesla)失守600美元，挫4.4%，收報589.89美元 ; 亞馬遜跌2.2%，蘋果、Netflix均跌逾2%；家得寶(Home Depot)挫4.1%，為表現最差道指成份股。

美國CPI公布後，美國貨幣市場認為儲局2022年12月加息0.25厘的概率為100%，此前為88%。10年期國債息急升7個基點，至1.69厘水平，為3月18日以來最大單日升幅。美滙指數轉強，尾段升0.68%，報90.75。

通脹急速升溫，盈透證券（Interactive Brokers）董事長、有「高頻交易之父」之稱的Thomas Peterffy周三表示，對美國破壞性通脹的前景感到擔憂。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）則表示，重啟經濟對通脹構成一些上行壓力，供應升至需求水平可能需要一段時間，認為通脹上升僅暫時，現在並不是縮減儲局經濟支持措施的時候。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）指通脹出現暫時性的波動，這不足以保證聯儲局會作出相應政策響應，並且現在判斷通脹是否處於令人擔憂的趨勢，是言之過早 ; 經濟復甦還有很長的路要走，需要儲局寬鬆政策繼續支持。目前並未看見金融市場出現「過度的泡沫」。

另一方面，美國總統拜登首度與民主共和兩黨4名國會領袖召開會議，尋求與對方就巨額基建計劃達成妥協方案。不過談判未取得進展。

抗疫紓困措施令到美國聯邦支出急增。財政部公布，本財政年度首7個月，聯邦政府財政預算赤字累計達到破紀錄的1.93萬億美元，遠超上一個財政年度同期的1.5萬億美元。

國際能源署(IEA)指全球石油庫存過剩情況不再，紐約期油連升4日，收報66.08美元 , 升1.2%。布蘭特期油升1.1%，收報69.32美元。現貨金價挫1.3%，報1814.8美元。倫敦期銅倒跌1.38%，至每噸10410美元。

責任編輯：柯志宏