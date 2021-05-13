  • 28°C
香港時間 : 2021513日 (四) 06:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】通脹近13年最勁 道指瀉681點 納指挫2.7%

股市 04:12 2021/05/13

分享：

美國消費物價指數（CPI）數據全超預期，4月CPI按年升4.2%，預期為升3.6%，創2008年9月以來最大漲幅。通脹預期進一步升溫，美國10年債息昨急升至高見1.6934厘水平，大型科技股領跌，美股跌勢持續擴大，道指一度下滑713點。
道指收報33587點，跌681點或2%，創自1月以來最大單日跌幅；標指收報4063點，跌89點或2.1%；納指收報13031點，跌357點或2.7%。

科技股捱沽，特斯拉(Tesla)失守600美元，挫4.4%，收報589.89美元 ; 亞馬遜跌2.2%，蘋果、Netflix均跌逾2%；家得寶(Home Depot)挫4.1%，為表現最差道指成份股。

美國CPI公布後，美國貨幣市場認為儲局2022年12月加息0.25厘的概率為100%，此前為88%。10年期國債息急升7個基點，至1.69厘水平，為3月18日以來最大單日升幅。美滙指數轉強，尾段升0.68%，報90.75。

通脹急速升溫，盈透證券（Interactive Brokers）董事長、有「高頻交易之父」之稱的Thomas Peterffy周三表示，對美國破壞性通脹的前景感到擔憂。
聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）則表示，重啟經濟對通脹構成一些上行壓力，供應升至需求水平可能需要一段時間，認為通脹上升僅暫時，現在並不是縮減儲局經濟支持措施的時候。
亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）指通脹出現暫時性的波動，這不足以保證聯儲局會作出相應政策響應，並且現在判斷通脹是否處於令人擔憂的趨勢，是言之過早 ; 經濟復甦還有很長的路要走，需要儲局寬鬆政策繼續支持。目前並未看見金融市場出現「過度的泡沫」。
另一方面，美國總統拜登首度與民主共和兩黨4名國會領袖召開會議，尋求與對方就巨額基建計劃達成妥協方案。不過談判未取得進展。

抗疫紓困措施令到美國聯邦支出急增。財政部公布，本財政年度首7個月，聯邦政府財政預算赤字累計達到破紀錄的1.93萬億美元，遠超上一個財政年度同期的1.5萬億美元。

國際能源署(IEA)指全球石油庫存過剩情況不再，紐約期油連升4日，收報66.08美元 , 升1.2%。布蘭特期油升1.1%，收報69.32美元。現貨金價挫1.3%，報1814.8美元。倫敦期銅倒跌1.38%，至每噸10410美元。

責任編輯：柯志宏

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 金價 紓困措施 拜登 國際能源署 美滙指數 美股 加息

上一篇文章

【美股市況】道指收市跌681點　納指瀉2.7%　航空、郵輪、Tesla齊挫（不斷更新）

下一篇文章

拜登晤共和黨領袖 基礎設施計劃存兩黨妥協的可能性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」