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【美國通脹】高頻交易之父警告：美國通脹或成無法遏止的局面

股市 10:21 2021/05/13

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高頻交易之父警告：美國通脹或成無法遏止的局面

盈透證券（Interactive Brokers）創始人兼董事長、有「高頻交易之父」之稱的Thomas Peterffy周三接受CNBC訪問時表示，他對美國破壞性通脹的前景感到擔憂，非常擔心美國通脹或發展成一個無法遏止的局面。

美國4月份CPI按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大增幅，大幅高於市場預期，並創下金融危機以來新高。Peterffy就此表示，回想起自己在匈牙利的童年時期，那時玩的是十億福林（匈牙利的官方貨幣）的紙幣，金錢的價值毫無意義。

Peterffy稱，若聯儲局等待的時間愈長，他們將不得不更大幅的加息，這可能反過來使美國政府的債務償還更具挑戰性。

橋水：家庭儲蓄釋放加劇通脹 或超聯儲局預期，可見【下一頁】

高盛料美國通脹上升將是暫時性，可見【下一頁】

鑑於新冠危機及其對經濟的影響，導致2020年4月份CPI創下自2008年12月以來的最大降幅，包括主席鮑威爾在內的儲局官員認為，因應所謂的基數效應，今年春季的通脹會看起來更高。即便如此，周三公布的CPI數據顯示按月增幅也高達0.8%，遠高於經濟學家預期的0.2%。

鮑威爾此前一再強調，他認為在疫情復甦期間，價格上漲將是過渡性的，而不是像美國在20世紀60年代和70年代經歷的那樣，是有問題的失控通脹的開始，認為仍有必要保持高度寬鬆的貨幣政策。

Peterffy並不是唯一對聯儲局當前做法持有異議的人。億萬富翁投資者Stanley Druckenmiller周二亦抨擊，稱在疫情期間維持市場和經濟穩定的聯儲局政策，最終可能威脅到美元的長期健康和全球儲備貨幣地位。

Druckenmiller說：「在歷史上，我找不到這樣一個貨幣和財政政策與經濟環境脫節的時期。」盡管他對儲局為應對疫情危機而採取的初步行動沒有異議，但他表示，儲局「踩在油門」上的時間已經太久了。

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編輯：李勝君

美股 經濟 貨幣政策 財政政策 疫情 匈牙利 加息 美國聯儲局 美國 通脹
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