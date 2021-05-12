【新股IPO】IFR：京東物流下周一建簿 4成新股售予基石投資者 籌最多270億

▲ 京東物流據報下周一建簿，5月21日定價。

港股再有大型新股籌備招股，路透社旗下IFR報道，京東 （09618） 分拆的京東物流將於下周一（5月17日）建簿，5月21日定價，5月28日上市。京東物流計劃籌集31億至35億美元（約242億至273億港元），估值介乎310億至345億美元。

京東物流計劃發行10%的股份，若超額配股權獲行使，公司最終集資額可能達到35億至39億美元。

京東物流為第3家京東系港股 ，曾經連虧13年，值不值得認購？【下一頁】

知情人士指，京東物流40%的新發行股份將售予基石投資者。京東物流早前目標以400億美元估值上市，但同業公司順豐（深：002352）近期股價弱勢，加上市場拋售科技股，促使京東物流以較保守的估值上市。

京東物流去年已實現盈利，經調整盈利錄得17億元人民幣，2019年則虧損9.24億人民幣。集團去年收入按年增長47%至730億元人民幣。

美銀、高盛、海通國際為京東物流上市聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

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編輯：陳健婷