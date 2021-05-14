【新股IPO】京東物流傳引入軟銀、淡馬錫等7基投共認購約117億元　據報下周一建簿

▲ 【新股IPO】京東物流據報下周一建簿 傳引入軟銀、淡馬錫等7基投、合共購15億美元

港股再有大型新股籌備招股，路透社旗下IFR報道，京東 （09618） 分拆的京東物流將於下周一（5月17日）建簿，5月21日定價，5月28日上市。京東物流計劃籌集31億至35億美元（約242億至273億港元），估值介乎310億至345億美元。

據路透社報道指，京東物流是次IPO將會引入7名基石投資者，合共認購15億美元（約117億港元），當中包括軟銀願景基金以及淡馬錫。據悉，軟銀願景基金將會認購6億美元，是認購最多的基石投資者，淡馬錫則會認購2.2億美元。此外，老虎全球、誠通資本亦有份參與認購。

京東物流計劃發行10%的股份，若超額配股權獲行使，公司最終集資額可能達到35億至39億美元。

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京東物流為第3家京東系港股 ，曾經連虧13年，值不值得認購？【下一頁】

知情人士指，京東物流40%的新發行股份將售予基石投資者。京東物流早前目標以400億美元估值上市，但同業公司順豐（深：002352）近期股價弱勢，加上市場拋售科技股，促使京東物流以較保守的估值上市。

首季收入按年增逾6成 物流員工增至26萬人

京東物流再更新聆訊後資料集並顯示，截至今年首季公司收入按年增64.1%至224億元（人民幣，下同）；毛利按跌72.7%至2.3億元，又預計公司盈利能力在短期內可能產生波動，更可能會因季節性因素而進一步加劇。

公司銷售及市場推廣開支錄22億元；營業成本及經營費用包括以股份支付開支人民幣4億元。不過，京東物流已實現盈利，去年經調整盈利錄得17億元人民幣，2019年則虧損9.24億人民幣。

此外，京東物流營運的員工按年增至26萬人，去年同期為17萬人，以加強和擴大物流網絡方面所作的努力，包括增加公司的倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施。

美銀、高盛、海通國際為京東物流上市聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

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編輯：陳健婷