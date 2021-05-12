▲ 羚邦：今年料推出至少4套電影 目標「一秒拳王」2000萬票房

經營動畫及電影等發行的羚邦集團 （02230） 表示，今年約有4至5套電影推出，包括首次參與發行荷里活電影的《誣罪審判》，以及港產片《殘影空間》及《濁水漂流》。羚邦有份投資的《一秒拳王》贏盡市場口碑，主席及行政總裁趙小燕表示，《一秒拳王》票房達1600萬元，為今年港產片票房冠軍，公司目標票房為2000萬元。

內地擬將日本動畫「先審後播」、新番播放量銳減，看【下一頁】

趙小燕透露，《一秒拳王》電影播放權已出售予Fox，內地則仍等待審批，難言審批時間需要多長。 至於內地對境外動畫批審更嚴格，嗶哩嗶哩 （09626） 因而無法與日本同步播放動畫，她指，公司影響微少，因為今季只有一套動畫會在Bilibili上播放，而且政策於4年前已公布，公司已會先行進行自審，例如刪減部份情節，做好把關工作。

趙小燕又指，疫情改變了消費者的習慣，對串流平台的需求增加，許多製作不再只傾向於戲院放映。她認為影視內容無地域界限，公司有網絡可在產品放上不同平台，未來會平衡VOD、戲院及串流影視平台等渠道來投資及發行產品。

值得留意是，羚邦現時有不少動畫於Netflix（美：NFLX）上播放，包括《百變小櫻》、《排球少年》、《富豪刑事》以及《我的英雄學院》。同時，羚邦有份投資的台灣電視連續劇《比悲傷更悲傷的故事》亦於Netflix全球放送。

另外，羚邦早前宣布，與義大利高端品牌Gucci及媒體平台Crunchyroll合作，授權Bananya香蕉喵予Gucci推出產品。趙小燕透露，該合作與Gucci傾談逾一年。

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記者：袁諾曦